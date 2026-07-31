Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kaza yaptı: 1 yaralı

Afyonkarahisar'da sürücünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonrası meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Dazkırı ilçesine bağlı Bozan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. (28) idaresindeki 03 AFL 637 plakalı otomobil, seyir halindeyken yola aniden çıkan köpek nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Ş.A. (25) yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı