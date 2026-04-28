Konya tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

Konya'nın Karapınar ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Karapınar-Ereğli Kara yolunda bulunan Meke Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar'dan Ereğli yönüne seyir halinde olan O.B. idaresindeki 01 EMF 73 plakalı tır, kavşakta Hamdi Düzgüner yönetimindeki 42 AVC 079 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari aracın sürücüsü Hamdi Düzgüner ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Düzgüner, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Meke Kavşağı'nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekiliyor

BAE'den tarihi karar! Yarım asırlık üyeliği sonlandırıyorlar

Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç isim talip

Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç talip

İstanbul Boğazı'nda faciadan kıl payı kurtulan yalının iş kadınına ait olduğu ortaya çıktı

"Müge Anlı'ya ait" denilen yalının asıl sahibi belli oldu
Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi

Adaylık için son kararlarını verdiler!

Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı

Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
Pelin Karahan ve Bedri Güntay boşandı

12 yıllık evlilik tek celsede bitti
İstanbul Boğazı'nda faciadan kıl payı kurtulan yalının iş kadınına ait olduğu ortaya çıktı

"Müge Anlı'ya ait" denilen yalının asıl sahibi belli oldu
Fenerbahçe'de Tedesco dönemi resmen bitti! İşte ödenen tazminat

Fenerbahçe'de Tedesco dönemi resmen bitti! İşte ödenen tazminat
Saran'dan futbolculara son emir

Saran'dan futbolculara son emir!