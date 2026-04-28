Konya tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

Konya'nın Karapınar ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Karapınar-Ereğli Kara yolunda bulunan Meke Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar'dan Ereğli yönüne seyir halinde olan O.B. idaresindeki 01 EMF 73 plakalı tır, kavşakta Hamdi Düzgüner yönetimindeki 42 AVC 079 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari aracın sürücüsü Hamdi Düzgüner ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Düzgüner, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Meke Kavşağı'nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

