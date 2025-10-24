Konya'nın Ereğli İlçesinde Müstakil Evde Yangın Çıktı
Ereğli ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıtopallı Mahallesi girişindeki Hakan Özdemir'e ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa