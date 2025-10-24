Konya'nın Ereğli İlçesinde Müstakil Evde Yangın Çıktı

Konya'nın Ereğli ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıtopallı Mahallesi girişindeki Hakan Özdemir'e ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA