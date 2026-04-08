Kontrolden çıkan otomobil göl kenarına uçtu: 1 yaralı

Konya-Isparta karayolunda kontrolden çıkan otomobil göl kenarına savruldu. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Konya-Isparta D330-09 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.T. idaresindeki otomobil, Konya istikametinden Isparta yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarından çıkarak göl kenarına uçtu. Kazada sürücü T.T. yaralanırken, ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı