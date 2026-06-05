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Yaşlı kadın evinde öldürüldü

Yaşlı kadın evinde öldürüldü
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Konya'nın Ereğli ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki N.Ş., evinde bıçaklanarak öldürüldü. Para için işlendiği iddia edilen cinayetin zanlısı komşusu A.G., polis tarafından yakalandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü. Olayı para için gerçekleştirdiği iddia edilen yaşlı kadının komşusu olan zanlı polis tarafından yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Yunuslu Mahallesi Eski Cezaevi Caddesi üzerinde bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, N.Ş. (70) isimli kadın evinde bıçaklanmış halde bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri incelemelerin ardından cinayet şüphelisi olduğu belirtilen apartmanda komşu olan A.G. isimli 40 yaşındaki fırıncıyı yakalamak için çalışma başlattı. Katil zanlısı olayın ardından saklandığı evde Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı ile birlikte olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ile gasp edildiği öne sürülen bir miktar nakit paranın ele geçirildiği bildirildi. Cinayetin para nedeniyle işlendiği iddia edilirken, olayla ilgili tahkikat çok yönlü olarak sürdürülüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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