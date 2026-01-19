Konya'da 24 bin 703 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 tutuklama
Konya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 24 bin 703 sentetik ecza hapı ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak iki kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; 1-15 Ocak 2026 tarihleri arasında suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 24 bin 703 adet sentetik ecza hapı, 1 gram bonzai, 10 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Yakalanan 20 şüpheli şahıstan 18'inin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 2 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA