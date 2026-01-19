Haberler

Konya'da 24 bin 703 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 24 bin 703 sentetik ecza hapı ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak iki kişi tutuklandı.

Konya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; 1-15 Ocak 2026 tarihleri arasında suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 24 bin 703 adet sentetik ecza hapı, 1 gram bonzai, 10 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Yakalanan 20 şüpheli şahıstan 18'inin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 2 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum

Kaleciden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
Emeklinin beklediği kulis! 'Duyum aldım' deyip tarih bile verdi

Emeklinin beklediği kulis! "Duyum aldım" deyip tarih bile verdi
Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır

F.Bahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu...
Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı

Maça saatler kala kötü haber! Yıldız isim kadrodan çıkartıldı
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum

Kaleciden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
Telefon kapkaççılığı geri tepti: Atlet kadın saniyeler içinde yakaladı

Telefon kapkaççılığı geri tepti: Atlet kadın saniyeler içinde yakaladı