Konya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Güncelleme:
Konya'nın Hüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Hüyük Kara yolu Çukurkent Mahallesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Y. (50) idaresindeki 33 LD 626 plakalı otomobil Beyşehir yönüne seyir halindeyken Çukurkent istikametinden ana yola çıkmakta olan H.A. (33) yönetimindeki 42 HP 787 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü H.A. ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralı diğer sürücüye ekipler olay yerinde müdahalede bulundu.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
title