Sondaj işinde çalışırken iş kazasında hayatını kaybetti
Konya'nın Emirgazi ilçesi yakınlarında sondaj işinde çalışırken iş kazası geçiren 24 yaşındaki Alpaslan Kaya hayatını kaybetti.
Konya'nın Emirgazi ilçesi yakınlarında sondaj işinde çalışırken iş kazası geçiren genç hayatını kaybetti.
Olay, Emirgazi ilçesi ile Aksaray il sınırı yakınlarında arazide sondaj çalışması sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sondaj işinde çalışan 24 yaşındaki Alpaslan Kaya, geçirdiği iş kazası sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kaya'nın cenazesi bugün Emirgazi ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında dualarla defnedildi. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı