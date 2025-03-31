Özel: Adil Karaismailoğlu'nu İBB'ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı

Özel bu ismi ilk kez açıkladı: İBB'ye kayyum atamak istiyorlar
Fransa'da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu

Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamıştı, siyasetten men edildi
Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım

Bir ülkeyi açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım
Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı

Aralarına aldıkları emekli polisi öldüresiye dövdüler

Konya'da Silahlı Tartışma: Sürücü Yaralandı

Konya'da Silahlı Tartışma: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Meram ilçesinde bir otomobil sürücüsü, market önünde tartıştığı bir kadınla birlikte olduğu sırada silahlanan bir şahsın ateş etmesi sonucu ensesinden yaralandı. Olayın ardından şüpheli kadınla birlikte kaçarken, polis ekipleri yakalama çalışmasına başladı.

Konya'da otomobiliyle seyir halindeki sürücü tartışmada ateşlenen silahın hedefi oldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Abdürreşit Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 AYK 705 plakalı otomobiliyle bir marketin önünde duran şahıs, market çıkışında yanına geldiği aracının içerisindeki bir kadınla tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda şahıs silahını çıkararak rastgele ateş açtı. Bu sırada cadde üzerinde 42 APK 47 plakalı otomobille seyreden F.M.B. (45), ensesinden vurularak yaralandı. Şüpheli şahıs ise araç içerisinde tartıştığı kadına doğru 3 el ateş etti. Kadının vurulup vurulmadığı henüz bilinmezken, şahıs aracına binip kadınla birlikte kaçtı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.