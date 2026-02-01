Haberler

Karapınar'da pikap çukura düştü: 1 yaralı

Karapınar'da pikap çukura düştü: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yol çalışması nedeniyle yoldan çıkan pikap çukura düştü. Sürücü yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde pikapın çukura düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kurtbasan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.U. idaresindeki 42 L 6782 pikap, yol çalışmasında yola saçılan kumlar sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak çukura girdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye'de bir araya gelecek

Savaşın eşiğindeki İran ve ABD Türkiye'de bir araya gelecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar

Rakip takım maça çıkmayınca bakın ne yaptılar
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Epstein dosyasından Putin çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler

Epstein dosyasından Putin de çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı

Dünyanın en büyük havayolu şirketi ama rezalet de büyük!
Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar

Rakip takım maça çıkmayınca bakın ne yaptılar
İngiltere, Fransa, İtalya derken Jhon Duran'a gelen son teklif bomba

İngiltere, Fransa, İtalya derken aldığı son teklif bomba
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i kiraladı! Transfer videosundaki sözlere dikkat

Sidiki Cherif imzayı attı! Transfer videosundaki sözlere dikkat