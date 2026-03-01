Haberler

Konya'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Konya'da park halindeki otomobil alev alev yandı
Güncelleme:
Kulu ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı ancak araçta maddi hasar meydana geldi.

Konya'nın Kulu ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, ilçeye bağlı Yenimahalle 138608. Sokak'ta bulunan bir otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, M.Ö.'ye ait olduğu öğrenilen 42 BAD 085 plakalı marka otomobil çalıştırıldıktan kısa süre sonra motor kısmından duman çıkarmaya başladı. Kaputun açılmasıyla birlikte araç yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ile İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay mahalline ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

