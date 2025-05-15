Konya'da Meydana Gelen Deprem Güvenlik Kamerasında
Konya'nın Kulu ilçesinde gerçekleşen 5,2 büyüklüğündeki deprem, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde de hissedildi. Deprem anı, bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen ve Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde de hissedilen deprem, bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, Ankara'da da hissedilmişti. Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde bulunan bir mağazada deprem esnasında vatandaşlar mağazadan kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa