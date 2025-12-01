Konya'da Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Ölü, 5 Yaralı

Konya'nın Bozkır ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bozkır ilçesine bağlı Sarıoğlan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.'nın kullandığı otomobil ile M.A.T. yönetimindeki otomobil Sarıoğlan Mahallesi Bozkır ilçesi girişinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Mehmet Kılınç olay yerinde hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA