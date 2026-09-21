Haberler

Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücü hastanede hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücü hastanede hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dün öğle saatlerinde Konya'nın merkez Karatay ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda bulunan kişiler yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü hayatını kaybetti, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi ile Adana Çevre Yolu Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Z. idaresindeki 42 SC 970 plakalı Tofaş marka otomobil ile O.Ö. yönetimindeki 42 EM 061 plakalı BMW marka otomobil çarpıştı. Kazada E.Z., O.Ö., M.Ç. ve H.M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan sürücü E.Z. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu

Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi! Sonrası çok daha ilginç
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8-0'lık tarihi zafer Avrupa'yı salladı! Herkes Fenerbahçe'yi konuşuyor

Manşetler alev alev! Herkes Fenerbahçe'yi konuşuyor
Doktorları Kars'a atanınca peşinden gittiler! Kocaeli'den yüzlerce kilometre yol gelen çift verdiği sözü tuttu

Doktorları Kars'a atanınca peşinden gittiler! "Sözümüzü tuttuk"
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Melis Sezen'in aylık geliri ortaya çıktı

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Aylık gelirini açıkladı
Fon soruşturmasında Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alındı

Fon soruşturması genişliyor! Tera yöneticileri gözaltına alındı
Balıkesir'de kahreden kaza! Tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçerken hayatını kaybetti

Yaya geçidi kullanmanın bedeli ağır oldu!
Tahran'da gökyüzüne bakan bir daha baktı! 50 yıl sonra aynı gizem

50 yıl sonra yeniden göründü! Gizemli cisim vatandaşları tedirgin etti
Tartışma yaratan görüntü: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen kumarhanede

Belediye başkanı kumarda