Haberler

Konya'da Araç Çarpması sonucu Yaya Hayatını Kaybetti

Konya'da Araç Çarpması sonucu Yaya Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası trafik akışı polis tarafından kontrol altına alındı.

Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen yaya, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü istikametinden Vatan Caddesi istikametine seyir halinde olan 42 EYT 15 plakalı otomobil, cadde üzerinden karşıya geçmeye çalışan Ramazan Göktaş'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ramazan Göktaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cadde üzerindeki trafik akışı polis ekiplerince kontrollü olarak sağlanırken, olay yerindeki incelemelerin ardından Göktaş'ın cansız bedeni Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYılmaz:

Son birkaç yılda çok fazla para kaybettikten sonra kripto paralardan vazgeçmenin eşiğine gelmiştim. Ancak Nelson FY'nin platformu ve uzmanlığı sayesinde, kayıplarımı telafi etmekle kalmadım, aynı zamanda yatırımımı üç katına çıkarıp 306.000 dolara çıkardım. Stratejileri birinci sınıf. Kendisine Telegram'dan (Nildatrading) ulaşabilirsiniz. Tereddüt etmeyin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Haftalarca yok! Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı

Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
Volkan Demirel Gençlerbirliği'nde 2. maçına çıktı! İşte sonuç

Yeni takımında 2. maçına çıktı! İşte sonuç
Müge Boz yasta: Aile büyüğüne duygusal veda

Müge Boz'dan duygusal veda! Acısını sevenleriyle paylaştı
Fenerbahçe, taraftarı delirten o hakem için UEFA'ya gidiyor

Fenerbahçe taraftarını delirten isim için harekete geçti
Sarma ve Turşu lezzeti birleşti: Lahana Sarması Turşusu

Sarma ve Turşu lezzeti birleşti: Lahana Sarması Turşusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.