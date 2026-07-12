Konya'da polisten kaçakçılık operasyonu: 228 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Konya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 228 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçuna yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bir kamyonette yapılan aramada 228 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı