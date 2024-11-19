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Kontrolden Çıkan Araç Öğrencilerin Arasına Daldı: 8 Yaralı

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, okul çıkışında yürüyen öğrencilerin arasına daldı. Kazada 8 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Kontrolden çıkan araç öğrencilerin arasına daldı: 8 yaralı

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yolda yürüyen öğrencilerin arasına daldı. Kazada 7'si öğrenci 8 kişi yaralandı.

Kaza, 13.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ercan sokak üzerinde seyir halinde olan C.K. yönetimindeki 35 HLC 70 plakalı Opel marka otomobil okul çıkışı sonrası evlerine gitmekte olan öğrencilerin arasında daldı. Kazada 7'si öğrenci 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine polis ile sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden Çıkan Araç Öğrencilerin Arasına Daldı: 8 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa
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