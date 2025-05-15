Komşusunu Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Cezası

Komşusunu Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Cezası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta bir komşusunu bıçakla öldüren sanık, 28 yıl hapis cezasının bozulması sonrası müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Davada tekrar yargılama yapıldı ve azmettirici olduğu iddia edilen babası beraat etti.

Komşusunu öldüren sanığın 28 yıl verilen cezası bozuldu

İstinaf mahkemesinden dönen dosyada tutuklu sanık hakkında müebbet hapis kararı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 3 yıl önce Hacer Alkan'ı bıçakla yaralayarak öldüren tutuklu sanık Serkan L.'ye haksız tahrik' ve indirimle verilen 28 yıl 4 ay hapis cezası istinaf mahkemesinden döndü. Yeniden yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Devrek ilçesinde 6 Ağustos 2022'de İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda, apartmanda oturan Serkan L.; bir süredir aralarında tartışma yaşadıkları iddia edilen Aydın Alkan'ın eşi Hacer Alkan'a apartman girişinde bıçakla saldırdı. Sesleri duyarak aşağıya inen Aydın Alkan'ı da bıçakla yaralayan Serkan L., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hacer Alkan olay yerinde hayatını kaybetti. Aydın Alkan ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Serkan L. olaydan sonra tutuklanırken azmettirici olduğu ileri sürülen babası İsmail L. ise serbest bırakıldı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar davasında Serkan L.'ye önce 'haksız tahrik' ve indirimle birlikte 28 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Baba İsmail L. ise beraat etti. Karar üzerine karşı taraf durumu istinaf mahkemesine taşıdı. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi, 1. Ceza Dairesi'nce haksız tahrikin ve İsmail L.'nin olaya etkisinin yeterince değerlendirilmediğini belirterek verilen kararı bozarak yargılamanın yeniden yapılmasına karar verdi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkan sanık, ruhsal sorunlar yaşadığını öne sürerek, "Ağır tahrik altındaydım. Hala psikolojik tedavi görüyorum. Haksız tahrik indiriminin uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

Aydın Alkan ise sanıkların ikisinin de cezalandırılmasını istedi. Alkan'ın avukatı da mahkeme heyetine İsmail L.'nin oğlu Serkan L.'ye, "Bu işi ben yaparsam olmaz, sen yaparsan ben sana bakarım" şeklinde sözler söylediğine dair polis tutanağı olduğuna dikkat çekti. Avukat, İsmail L.'nin müvekkiline yönelik küfür ederek tehditler savurduğunu da hatırlattı. Söz konusu durumların azmettirme için somut deliller olduğunu öne sürdü. Başka şehirde yaşadığı gerekçesiyle talimat mahkemesinden SEGBİS ile duruşmaya katılan İsmail L. de suçlamaları reddederek, olayla ilgisinin olmadığını söyledi. Son sözleri sorulan Serkan L., "İkinci bir şans istiyorum. Topluma faydalı olmak istiyorum" dedi.

Yeniden yargılamanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti İsmail L.'ye beraat kararı verdi. Serkan L. hakkında ise Hacer Alkan'a karşı işlediği 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verildi. Aydın Alkan'a yönelik 'öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 8 yıl 4 ay hapis cezasına hükmedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - 3.Sayfa
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Fenerbahçeli yıldızla gittiği tatildeki paylaşımına beğeni yağıyor
Evde Bakım Yardımı için 5,4 milyar lira ödeme başlatıldı

5 milyar 400 milyon lira hesaplara yatırıldı
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Kremlin: Putin'in İstanbul'daki müzakerelere katılma ihtimali yok

Trump "İstanbul'a gelebilirim" dedi, bu kez Putin yan çizdi
Uğurcan Çakır'dan maç sonu itiraf: Kabus gibi bitti

Uğurcan'dan Galatasaray maçı sonrası çok konuşulacak itiraf
Nihal'in katili mahkemede itiraf etti: Çay kaşığını boğazına batırdım

Nihal'in katilinin itirafı mahkemeyi buz kestirdi: Çay kaşığını...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.