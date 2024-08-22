Komşuların çöp kavgası kamerada

ANKARA - Ankara'da iki komşu arasında yaşanan çöp atma kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent eski Mesa Mahallesi'nde bir kadın evde bulunan çöpleri aşağıya atmaya başladı. Kadının aşağıya çöp attığını gören başka bir bina sakini ise kadının attığı çöpleri tekrar kadının balkonuna atmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar araya girmeye çalışsa da ortaya çıkan ilginç görüntüler bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.