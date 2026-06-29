Komedyen Deniz Göktaş hakkında "dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, komedyen Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisinde halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağıladığı gerekçesiyle resen soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son stand-up gösterisi nedeniyle gündeme gelen komedyen Deniz Göktaş hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son stand-up gösterisi nedeniyle kamuoyunda tartışmalara konu olan komedyen Deniz Göktaş hakkında resen soruşturma başlattı.
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçu kapsamında başlatıldığı öğrenildi.
Soruşturmanın, sosyal medyada paylaşılan gösteriye ilişkin görüntüler ve yapılan değerlendirmeler doğrultusunda resen başlatıldığı, adli sürecin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi. - İSTANBUL