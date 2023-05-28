Kocasını av tüfeği ile öldüren kadın tutuklandı

BURDUR - Burdur'da sabah saatlerinde tartıştığı eşini av tüfeği ile öldüren kadın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur'un Düğer köyünde sabah saatlerinde tartıştığı eşi İsmail Işık'ı evde bulunan av tüfeği ile öldüren 3 çocuk annesi Ayşe Işık jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay geçmişi

Saat 06.20 sıralarda Burdur'un Yeşilova ilçesi Düğer köyünde meydana gelen olayda sabah saatleriyle eşi İsmail Işık ile aralarında tartışma sonucu cinnet geçiren Ayşe Işık evde bulunan kocasına ait av tüfeği ile kocasına ateş etti. İsmail Işık başına isabet eden saçmalar nedeniyle bir anda yere yığıldı.

Saat 8.30'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kocasını vurduğunu söyleyen Ayşe Işık'ın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İsmail Işık'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.