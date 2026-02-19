Haberler

Kayseri'de taşkın riski: 200 hayvan tahliye edildi

Kayseri'de taşkın riski: 200 hayvan tahliye edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sağanak yağış sebebiyle yükselen Karasu Deresi'nin taşkın riskine karşı 200 hayvan ahırlardan tahliye edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemleri alarak çalışmalara devam ediyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sağanak yağış sebebiyle Karasu Deresi yükseldi. Derenin yükselmesiyle oluşabilecek taşkın riskinden dolayı 100 büyükbaş, 100 de küçükbaş hayvan ahırlardan tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Boğazköprü Mahallesi'nde bulunan Karasu Deresi'nin yükselmesinden dolayı bölgede bulunan ahırlara az miktarda su doldu. Taşkın riskinden dolayı bölgeye polis, AFAD, UMKE, Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü ve Kayseri Tarım İl Müdürlüğü ekipler sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de bölgede inceleme yaptı. DSİ 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından da yükselen derede oluşabilecek taşkın riskinden dolayı çalışma yapıldı. Bölgede bulunan ahırlardaki 100'ü büyükbaş, 100'ü küçükbaş toplam 200 hayvanın sorunsuz şekilde tahliyesi sağlandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Olay hakkında açıklama yapan Boğazköprü Mahalle Muhtarı Abdullah Civilo, "Bölgede Karasu Deresi'nin taşmasından dolayı üreticilerimizin ahırlarında su basması oldu. Bölgede ekipler çalışma yaptı. Hayvanların tahliyesi yapıldı. 100'ü büyükbaş, 100'ü küçükbaş 200 hayvanın tahliyesi yapıldı. Telef olan hayvanımız yok. Mağduriyet yaşanmadı. Devletimiz şu anda burada" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı

Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Yüzlercesi kaçtı
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren 'maaş' açıklaması

Milyonları heyecanlandıracak zam açıklaması geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
Valilerin yaptıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindirdi: Ölçüyü kaçırıyorsunuz

Valilerin yaptıkları Erdoğan'ı küplere bindirdi: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu

Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu
Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

"Vasiyetimdir" diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu

Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu
Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti

Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti