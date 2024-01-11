Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan'ın 81 yaşındaki annesi Emine Kaplan, yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Cenaze namazı ve defin işlemleri gerçekleştirildi.
Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan'ın vefat eden 81 yaşındaki annesi son yolculuğuna uğurlandı.
Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, dün annesinin tedavi gördüğü hastaneden gelen vefat haberiyle yıkıldı. 7 gün önce hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki Emine Kaplan, yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. 6 çocuk annesi Emine Kaplan'ın cenazesi bugün öğlen namazına müteakip Çamlıtepe Mahallesi Kemal Sadi Şirin Camii'nde kılındı. Cenaze namazına gazeteciler, siyasi parti üyeleri, aileler ve sevenleri katıldı. Emine Kaplan'ın helallik alınması ve kılınan cenaze namazı ardından Körfez Asri Mezarlığı'na defin edildi. - KOCAELİ