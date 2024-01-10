Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, Çalışan Gazeteciler Günü'nde annesini kaybetti
Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde kutlama hazırlıkları yaparken annesinin vefat haberiyle yıkıldı. 81 yaşındaki Emine Kaplan, yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.
Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, Çalışan Gazeteciler Günü'nde 81 yaşındaki annesini kaybederek en acı gününü yaşadı.
Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde kutlama hazırlıkları yaparken annesinin tedavi gördüğü hastaneden gelen vefat haberiyle yıkıldı. 7 gün önce hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki Emine Kaplan, yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. 6 çocuk annesi Emine Kaplan'ın cenazesi yarın öğlen namazına müteakip Çamlıtepe Mahallesi Kemal Sadi Şirin Camii'nde kılınacak cenaze namazı ardından Körfez Asri Mezarlığı'na defin edilecek. - KOCAELİ