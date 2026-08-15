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Gebze'de Ormanlık Alanda Yangın

Gebze'de Ormanlık Alanda Yangın
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Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, sağlık ekipleri olası olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor, polis ve jandarma ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangının ardından bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekiplerinin yanı sıra sağlık, polis ve jandarma ekipleri de sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ve orman ekiplerinin alevlere müdahalesi sürerken, sağlık ekipleri de olası bir olumsuzluğa karşı bölgede hazır bekletiliyor. Polis ve jandarma ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak ekiplerin çalışmalarının daha güvenli şekilde yürütülmesini sağlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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