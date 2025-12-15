Lisede 3. kattan düşen öğrenci ağır yaralı
- Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Mimar Sinan Anadolu Lisesi'nde 15 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi D.T. okulun 3. katından düşerek ağır yaralandı.
- Öğrenci Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesi devam ediyor.
- Olay sonrası okul idaresi öğrencileri evlerine gönderdi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
OKULUN 3. KATINDAN DÜŞTÜ
Olay, Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan Mimar Sinan Anadolu Lisesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9. sınıf öğrencisi D.T. (15), henüz bilinmeyen bir nedenle okulun 3. katındaki penceresinden düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
DURUMU AĞIR
D.T., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren öğrencinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay sonrası okul idaresinin aldığı kararla öğrenciler evlerine gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.