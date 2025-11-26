Haberler

Çamaşırhanedeki kavgada bıçaklar çekildi

Çamaşırhanedeki kavgada bıçaklar çekildi Haber Videosunu İzle
Çamaşırhanedeki kavgada bıçaklar çekildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nde bir çamaşırhanede çalışan yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavga sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Bir kişinin de yaralandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir çamaşırhanede çalışanlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
  • Olay, Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Miralay Sokak'ta meydana geldi.
  • Polis olay yerini güvenlik şeridiyle kapattı ve inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir çamaşırhanede çalışanlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nde korkunç bir olay yaşandı. Olay, Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Miralay Sokak'ta meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı çamaşırhanede çalışan yabancı uyruklu şahıslar arasında tartışma çıktı.

ÇAMAŞIRHANEDEKİ KAVGADA BIÇAKLAR ÇEKİLDİ

Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşürken, 2 kişi yaralandı. Şahıslardan birisi hayatını kaybederken, diğeri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yeri polis tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Beyaz Saray yakınlarında ulusal muhafız askerlerine silahlı saldırı

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı! Askerler hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHayırlı Günler:

Umarim tez gunde misafirlikleri sona erip yuvalarina donerler

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor

Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son 4 gün! Ödemeyene gecikme faizi uygulanacak

Son tarih 1 Aralık! e-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyene ceza kapıda
Gecenin maçı! PSG-Tottenham mücadelesinde tam 8 gol

Bu maçı kaçıranlar çok pişman! 5-3'lük tarihi skor
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
Nostradamus'un her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı

İşte ünlü kahinin her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Mide bulandıran görüntüler! İhbar edilmeseler hepsini halka yedireceklerdi

Mide bulandıran görüntüler! Hepsini halka yedireceklerdi
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
Tarih de belli oldu! Vergi ve harçlara zam geliyor

Tarih de belli oldu! Vergi ve harçlara zam geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.