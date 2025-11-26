Çamaşırhanedeki kavgada bıçaklar çekildi
Kocaeli'nde bir çamaşırhanede çalışan yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavga sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Bir kişinin de yaralandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir çamaşırhanede çalışanlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
- Olay, Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Miralay Sokak'ta meydana geldi.
- Polis olay yerini güvenlik şeridiyle kapattı ve inceleme başlattı.
Kocaeli'nde korkunç bir olay yaşandı. Olay, Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Miralay Sokak'ta meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı çamaşırhanede çalışan yabancı uyruklu şahıslar arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşürken, 2 kişi yaralandı. Şahıslardan birisi hayatını kaybederken, diğeri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yeri polis tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.