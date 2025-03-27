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Ağaca asılı halde ölü bulundu

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Karamürsel ilçesinde Dursun Ali Aslan (57) isimli şahıs, ağaçta asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Dursun Ali Aslan (57) isimli şahıs, ağaca asılmış halde ölü bulundu.
Olay, Kayacık Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda hastane yolundaki ağaçlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaca asılı haldeki şahsı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde adının Dursun Ali Aslan olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi. Cenaze, incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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