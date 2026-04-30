Kocaeli'de 3 milyon 750 bin TL'lik sahte ürün ele geçirildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. 28 Nisan tarihinde Kandıra ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, ünlü markaların taklidi toplam 750 çift spor ayakkabı ile 200 adet çeşitli giyim ürünü ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 750 bin TL olduğu bildirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ürünlere el konuldu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı