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Kocaali'de Otomobil Takla Attı, Sürücü Hafif Yaralı Olarak Kurtuldu

Kocaali'de Otomobil Takla Attı, Sürücü Hafif Yaralı Olarak Kurtuldu
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil fındık bahçesine yuvarlandı. Hafif yaralanan sürücü hastaneye gitmeyi reddetti.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazayı hafif yaralı atlatan ve hastaneye gitmeyi kabul etmeyen sürücü, otomobili çekici ile kurtarıldıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Kaza, Ağalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. kontrolündeki 54 UA 161 plakalı Kia marka otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil takla atarak fındık bahçesine yuvarlandı. Kazada hafif yaralanan sürücü kendi imkanları ile araçtan çıktı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolün ardından hastaneye gitmeyi kabul etmediği öğrenilen sürücü, aracın çekici ile bölgeden çıkarılmasının ardından olay yerinden ayrıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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