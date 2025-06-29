Kızılağaç Halk Plajı'nda Yabancı Uyruklu Kadın Boğulma Tehlikesi Atlattı

Kızılağaç Halk Plajı'nda Yabancı Uyruklu Kadın Boğulma Tehlikesi Atlattı
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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Kızılağaç Halk Plajı'nda denize giren yabancı uyruklu B.H. isimli kadın, boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar tarafından baygın halde sahile çıkarılan kadın, sağlık ekibi tarafından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Kızılağaç Halk Plajı'nda yabancı uyruklu kadın boğulma tehlikesi atlattı. Vatandaşlar tarafından baygın halde sahile çıkarılan ve yapılan müdahale soncunda kendine gelen kadın, sağlık ekibi tarafından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Denize giren yabancı uyruklu B.H. isimli kadın, bir anda denizde batıp çıkmaya başladı. Denize giren vatandaşlar tarafından sudan baygın vaziyette sahile çıkarılan yabancı uyruklu kadın, kısa süre sonra ayılarak kendine geldi.

Kızılağaç Halk Plajının yakınında bir otelde çalıştığı belirtilen yabancı uyruklu kadın, olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kontrol amaçlı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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