Kıskançlık Yüzünden Kadını Döven Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kadını sopayla döverek ölümüne neden olan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, kıskançlık yüzünden tartışma yaşadığını ve kadını darbettiğini itiraf etti.

Eski eşini sopayla döverek öldürdü (2)

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eski eşi Ayşe Çetin'i (39), sopa ile dövüp ölümüne neden olan Mükerrem Başarmak (48), İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesi'ne sevk edildi. Başarmak, emniyetteki ifadesinde eski eşi ile aralarında kıskançlık yüzünden tartışma yaşadığını ve bu sırada evde bulduğu sopa ile Çetin'i darp ettiğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan Ayşe Çetin'in ölmeden 1 gün önce Tiktok uygulaması üzerinden paylaştığı ve 'Beni kaybetme. Bulan olur, seven olur, seni bana unutturan, beni ise sana hatırlatan olur' ifadelerine yer verdiği video yürekleri sızlattı. (DHA)