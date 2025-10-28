Haberler

Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Gözaltı

Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Gözaltı
Güncelleme:
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, şehirler arası otobüs terminalinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde bulunduran iki kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde bulunan 106 adet hap ile 1 bıçak ele geçirildi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar sonucunda Kırşehir Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Ankara'dan gelen bir otobüsten indikleri sırada durdurulan İ.Y. ve C.K. isimli şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, 8 blister halinde toplam 106 adet hap ile 1 bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan adli işlem başlatılırken, C.K. hakkında ayrıca 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan da işlem yapıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
