Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 40 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 40 Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 40 kök kenevir ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Kırşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 40 kök kenevir bitkisi ile birlikte çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze yakın bir müstakil ikamette uyuşturucu madde üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramada 40 kök kenevir ve 400 gram uyuşturucu madde ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında ev sahibi H.Y. gözaltına alınırken, şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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