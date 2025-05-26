Kırşehir’de Tekne Kazasında Hayatını Kaybeden İsa Laçin'in Cenazesi Toprağa Verildi

Kırşehir’de Tekne Kazasında Hayatını Kaybeden İsa Laçin'in Cenazesi Toprağa Verildi
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Kaman ilçesinde Hirfanlı Baraj Gölü'nde teknesinin alabora olması sonucu hayatını kaybeden 24 yaşındaki İsa Laçin, gözyaşları arasında defnedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde kardeşleriyle birlikte girdiği Hirfanlı Baraj Gölü'nde teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden İsa Laçin, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaman ilçesine bağlı Savcılı Mahallesi yakınlarında bulunan Hirfanlı Baraj Gölü'nde dün İsa Laçin (24), kardeşleriyle birlikte baraj gölüne açıldı. Teknenin henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora olması üzerine suya düşen kardeşlerden İsa Laçin, kardeşlerini kurtardıktan sonra giydiği balıkçı kıyafetinin ağırlığıyla suyun dibine çökerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucu Laçin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Laçin'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. İsa Laçin, Kaman ilçesinde öğle namazı sonrasında Kurutlu Köy Cami'sinde kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına Laçin'in ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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