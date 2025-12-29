Kırşehir'de 'Anadolu Mirası' operasyonu: Çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; tarihi ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik yürütülen 'Anadolu Mirası Operasyonları' kapsamında düzenlenen çalışmada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre kaçak kazı ve definecilik faaliyetlerinin önlenmesi, faillerin yakalanarak adalete teslim edilmesi amacıyla İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde Y.S.K. ve T.K. isimli şahısların içerisinde bulunduğu araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 4 adet Pers-Sasani dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke, 1 adet Roma-Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mühür ile 171 adet Antik/Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen boncuk ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KIRŞEHİR