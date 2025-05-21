Kırşehir'de Tarihi Eser Kaçakçılığına Büyük Darbe: 151 Parça Ele Geçirildi

Kırşehir'de Tarihi Eser Kaçakçılığına Büyük Darbe: 151 Parça Ele Geçirildi
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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, düzenlediği operasyonlarla toplamda 151 parça tarihi eser ele geçirdi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar, Roma, Antik Roma, Helenistik ve Selçuklu dönemlerine ait eserlerin satışını engelledi. Üç şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırşehir'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon

-151 parça tarihi eser ele geçirildi

KIRŞEHİR - Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen üç ayrı operasyonda Roma, Antik Roma, Helenistik ve Selçuklu dönemlerine ait toplam 151 parça tarihi eser ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, bilimsel yöntemlerden uzak bir şekilde yapılan kaçak kazılarla elde edilen tarihi eserlerin yurt içinde ya da yurt dışında satışa sunulmasının önüne geçildi. Operasyonlarda ele geçirilen eserler arasında sikke, kolye ve madalyonlar yer aldı. Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen S.B., F.A. ve L.K. isimli şahıslar hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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