Kırşehir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde 79 obje ele geçirildi. İki şüpheli yakalanarak adli işlemlere tabi tutuldu.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalanırken, toplam 79 adet tarihi obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerinde tarihi eser niteliğinde objeler bulundurarak satmaya çalıştıkları tespit edilen M.İ.K. ve Ö.K.'yi takibe aldı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 79 obje ele geçirildi.

Ele geçirilen eserler muhafaza altına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
