Kırşehir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalanırken, toplam 79 adet tarihi obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerinde tarihi eser niteliğinde objeler bulundurarak satmaya çalıştıkları tespit edilen M.İ.K. ve Ö.K.'yi takibe aldı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 79 obje ele geçirildi.

Ele geçirilen eserler muhafaza altına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR