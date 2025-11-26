Haberler

Kırşehir'de Ruhsatsız Silah Bulunduran 3 Kişi Yakalandı

Güncelleme:
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah bulundurduğu belirlenen A.D., S.O. ve H.E.'yi yakalayarak ikametlerinde yaptıkları aramalarda çeşitli silah ve mermiler ele geçirdi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, şehirde ruhsatsız silah bulundurduğu belirlenen 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre ekipler tarafından A.D., S.O. ve H.E.'nin ikametlerinde eş zamanlı arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca şarjörü, 86 adet 9 mm fişek, 54 adet 7.65 mm fişek ve 19 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KIRŞEHİR

Yorumlar (1)

Cenk Can:

