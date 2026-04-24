Kırşehir'de kaçak kazıya suçüstü: 2 gözaltı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi ve kültürel değerlerin korunması, kaçak kazı ve defineciliğin önlenmesi amacıyla yürütülen 'Anadolu Mirası' operasyonları kapsamında Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda Y.İ. ve F.Ö. isimli şahıslar izinsiz kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan aramalarda 1 el dedektörü, 1 keser, 4 çapa, 1 spiral makinesi ve 1 metal yapım kılıç ele geçirilerek muhafaza altına alındı. - KIRŞEHİR

