Kırşehir'de evi soyulan köylü, güvenlik kameralarıyla tedbir aldı

Kırşehir'de evi hırsızlar tarafından soyulan köylü, son sistem güvenlik kameralarıyla tedbir aldı.

Geçtiğimiz yıl köye gelen 3 kadın tarafından evi soyulan İsmail Karagöz, kamera sistemini kurduktan sonra köyde de öncülük ederek birçok kişinin evine kamera sistemi kurmasını sağladı. Olay, Kırşehir merkeze bağlı Ecikağıl köyünde meydana geldi. Köyde bulunan başka bir evin güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilen şüpheliler, Karagöz'ün evinden 50 gram bilezik, 1 kolye, 4 çeyrek altın ve bir miktarda para çaldı.

Yaşanan hırsızlık olayı sonrası kamera sistemi kurduran ve kameraların başından ayrılmayan Karagöz, "Evim soyuldu. Soyulduktan sonra da evimin her yanını son sistem kameralarla döşettim ve oturdum izliyorum" dedi.

Yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili de adli süreç devam ediyor. - KIRŞEHİR