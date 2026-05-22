DEAŞ operasyonunda 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre polis terör örgütleri ve yapılanmaları üzerine çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalarda 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, Irak uyruklu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemeleri sürüyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı