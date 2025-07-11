Kırşehir'de Bahçe Sulama Tartışması Kanlı Bitti: Bir Ölü

Kırşehir'de Bahçe Sulama Tartışması Kanlı Bitti: Bir Ölü
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Kırşehir'de bahçe sulama nedeniyle komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldüren M.K. tutuklandı. Olayda bir kişi yaşamını yitirirken, eşi de ağır yaralandı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de bahçe sulama yüzünden tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle öldüren cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay; Kırşehir merkeze bağlı Özbağ beldesi Kışlapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.K. ile komşusu Musa Ş. arasında bahçe sulama nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada M.K., pompalı tüfekle komşusuna ateş etti. Saldırıda Musa Ş. hayatını kaybederken eşi de ağır yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan M.K.; emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı; çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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