Kırşehir'de 35 internet sitesine erişim engeli
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada yasa dışı bahis reklamı yaptığı belirlenen 35 internet sitesine erişim engeli getirilmesini sağladı.
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de yasa dışı bahis reklamı yaptığı belirlenen 35 internet sitesi hakkında erişim engeli kararı alındı.
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, suçların önlenmesine yönelik 2026 yılı Haziran ayında sanal devriye faaliyetleri yürütüldü. Yapılan çalışmalar kapsamında, sosyal medya platformu X üzerinden yasa dışı bahis reklamı yaptığı tespit edilen 35 internet sitesi hakkında erişim engeli talebinde bulunuldu. Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğinin kararı istikametinde söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildi. - KIRŞEHİR