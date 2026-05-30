Kırşehir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı

Kırşehir'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde 30 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre polis, sabit noktalarda ve seyir halinde yürütülen uygulama ve denetimlerde 4 bin 668 kişi ile 2 bin 211 araç sorgulandı, 117 umuma açık iş yeri kontrol etti. Denetimlerde, ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan yabancı uyruklu kişileri barındırarak kalmalarına imkan sağladıkları tespit edilen 3 kişi hakkında 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca, ülkeye illegal yollarla giriş yaptığı ve yasal kalış hakkı bulunmadığı belirlenen 30 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan şahıslar; sınır dışı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Ankara, Niğde ve Şanlıurfa Geri Gönderme Merkezlerine teslim edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı