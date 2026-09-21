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Kırşehir'de 28 yıl 1 ay 14 gün hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı

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Kırşehir'de 28 yıl 1 ay 14 gün hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı
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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 yıl 1 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kırşehir'de hakkında 28 yıl 1 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, hakkında 26 yıl 24 ay 44 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. isimli şahıs yakalandı.

Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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