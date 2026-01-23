Haberler

Kırşehir'de kaçak alkol ele geçirdi

Kırşehir'de kaçak alkol ele geçirdi
Güncelleme:
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, farklı markalarda toplam 20.25 litre el yapımı kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 20.25 litre kaçak alkol ele geçildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince alkol kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramada farklı markalarda toplam 29 şişe ve bidon içerisinde 20,25 litre el yapımı kaçak alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili olarak B.Y. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

