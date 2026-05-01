Kırmızı ışıkta durmaya çalışan tır devrildi: Sürücü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasında

Samsun'un Terme ilçesinde kırmızı ışıkta durmaya çalışan demir yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Terme ilçe Samsun Ordu yolu 74. kilometresi Evci mevkisi Ulusoy ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinden Ordu yönüne seyir halinde olan demir yüklü tır, kırmızı ışıkta durmaya çalıştığı sırada kayarak kontrolden çıktı. Savrulan tır yan yatarak elektrik direği ve trafik ışıklarına çarptı. Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralıya olay yerine sevk edilen ekipler etti. Devrilen tır nedeniyle yol trafiğe kapanırken, ulaşım yan yoldan kontrollü olarak sağlandı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - SAMSUN

