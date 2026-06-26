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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
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Kırklareli'nde bir ikamette düzenlenen operasyonda 226,29 gram bonzai ve 58 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli'nde ikamette ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir ikamette arama gerçekleştirdi. Aramalarda 226,29 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ile 58 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan T.B. ve E.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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