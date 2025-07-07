Kırklareli'nde Rip Akıntısı Uyarısı

Kırklareli'nde Sahil Güvenlik ekipleri boğulma vakalarına karşı vatandaşları rip akıntısına karşı uyardı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, halk plajına stant kurdu. Ekipler yerli ve yabancı turistleri boğuma vakalarına karşı rip akıntısı konusunda bilgilendirerek broşür dağıttı.

Ayrıca ekipler vatandaşlara sadece belirlenmiş ve güvenli sahil şeritlerinde denize girmeleri ve cankurtaran olmayan bölgelerde denize girmenin büyük risk taşıdığını söyledi.

Ekipler rip akıntısı konusunda da akıntıların çoğu zaman fark edilmediği anlattı. - KIRKLARELİ